Cina. Dal drone le immagini dello Jiangxi sconvolto da piogge torrenziali e alluvioni

Giorni di forti piogge hanno causato inondazioni nella provincia meridionale del Jiangxi in Cina. Quasi mezzo milione di persone sono state coinvolte nell’ondata di maltempo che da venerdì ha creato caos in 43 contee della provincia, danneggiando 67.600 ettari di terreno coltivato e provocando perdite economiche dirette per 520 milioni di yuan (circa 68 milioni di euro), secondo il dipartimento provinciale per la gestione delle emergenze. Non si hanno notizie di vittime o feriti da parte delle autorità cinesi che hanno comunicato l’evacuazione di circa 14.000 persone.

Lo Jiangxi è una delle "province-granaio” della Cina che l'anno scorso ha subito le pesanti conseguenze della siccità con il lago Poyang, il più grande bacino d'acqua dolce del paese che alimenta la produzione del riso della zona, ridotto ai minimi termini a causa della prolungata carenza di precipitazioni.

VEDI ANCHE