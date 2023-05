Colonnello cerca di motivare ma i visi dei soldati sono terrorizzati e sconsolati: truppe a Bakhmut

I visi dei soldati ucraini sembrano terrorizzati, qualcuno guarda verso il basso sconsolato: sono di tutte le età, nel video propagandistico ucraino la visita del colonnello generale Oleksandr Syrskyi, alle truppe sul fronte di Bakhmut, così nel testo del post sui social: "È venuto dai nostri soldati, che svolgono compiti di combattimento nella direzione di Bakhmut. Insieme ai comandanti, abbiamo preso una serie di decisioni necessarie volte a garantire una difesa efficace e infliggere le massime perdite al nemico".

Nel filmato il colonnello conclude: "Continuiamo a condurre un'operazione difensiva e scoraggiare il nemico a est". "Gloria ai nostri difensori!"

Secondo il Cremlino, le unità d'assalto "stanno continuando a eliminare le truppe ucraine nella parte occidentale di Bakhmut". Lo sostiene il portavoce del ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov, citato dalla Tass. Commentando il proseguimento dell'operazione nella regione di Donetsk, Konashenkov ha dichiarato che "le truppe aviotrasportate sostengono le azioni delle unità d'assalto in quanto ostacolano l'attività delle unità ucraine sui fianchi".

Diversa la versione degli Stati Uniti, secondo i quali Mosca starebbe fronteggiando un vero e proprio fallimento, "costato 100mila morti o feriti in soli 5 mesi di guerra".

E' il bilancio del tentativo di offensiva russa in Donbass, ed in particolare nel mattatoio di Bakhmut: la Russia non sarebbe riuscita a "conquistare alcun territorio strategicamente significativo". La dichiarazione del portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale Usa, John Kirby, fa il paio con l'ultimo video messaggio di Yevgeny Prigozhin, leader della compagnia militare privata Wagner che "stringa" ancora una volta il Cremlino, chiedendo più pallottole: "Ci servono 300 tonnellate di munizioni al giorno, per continuare l'offensiva su Bakhmut".