Combattenti russi della brigata Kalmius distruggono postazione di fuoco ucraina ad Avdiivka, video

Nel video diffuso dal governo di Mosca soldati al fronte dell'Est dell'Ucraina si affrettano a montare un grande cannone d'artiglieria, che spara un missile contro i nemici: si tratterebbe - così nel post - di "Combattenti russi della brigata Kalmius che distruggono postazione di fuoco ucraina ad Avdiivka".

Nell'ultima giornata - scrive Kiev - "Gli invasori russi stanno conducendo operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Maryinka dove sono stati registrati circa 30 attacchi nemici. Sono in corso feroci battaglie per Bakhmut e Maryinka". Lo ha reso noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine nell'aggiornamento serale pubblicato su Facebook, riferisce Ukrinform. "Nel corso della giornata odierna il nemico ha lanciato 11 attacchi missilistici, 59 attacchi aerei ed effettuato 76 attacchi utilizzando più sistemi di razzi di lancio. Sono stati colpiti i civili, edifici residenziali privati e altre infrastrutture civili sono state distrutte e danneggiate. La probabilità di ulteriori attacchi missilistici e attacchi aerei in tutto il territorio dell'Ucraina rimane alta", prosegue.