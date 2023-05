Combattimenti feroci, gli spari casa per casa a Bakhmut: blitz fulmineo di soldati ucraini

Si continua ancora a combattere casa per casa a Bakhmut, in Ucraina, con continui rivolgimenti di fronte.

Nel video - diffuso dalle forze armate di Kiev sui social - un gruppo di soldati combatte tra le rovine, sparando dentro le finestre senza vetri delle case abbandonate. Tutt'intorno solo macerie. I militari corrono senza fermarsi, ogni secondo sembra essere decisivo per non finire sotto il fuoco nemico.