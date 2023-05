Dopo le polemiche il Boss fa cantare Ferrara - Video

"Abbiamo fatto una promessa abbiamo giurato che l’avremmo mantenuta nessuna ritirata, credimi, nessuna resa, come soldati in una notte d’inverno con un giuramento da rispettare

nessuna ritirata, credimi, nessuna resa…."

Con questa canzone, tratta dall'album “Born in the Usa” del 1984, Bruce Springsteen ha iniziato il concerto a Ferrara. Tante le polemiche delle ultime ore perché molti ritenevano l'evento poco adatto in questo momento di emergenza in Emilia Romagna. Ma ormai le 50 mila persone attese erano arrivate e il sindaco della città ha spiegato che il concerto non poteva essere annullato. Il tramonto, con finalmente un raggio di sole, ha accompagnato l'inizio della prima tappa del Boss in Italia.