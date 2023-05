Concorso di bellezza: il compagno della seconda classificata irrompe sul palco e distrugge la corona

È diventato virale il video del concorso di bellezza LGBTQIAP+ che si è svolto in Brasile qualche giorno fa. Un uomo, il compagno della seconda classificata, non felice del risultato, ha fatto irruzione sul palco e con un gesto atletico si è appropriato della corona. Poi l'ha scaraventata a terra, rompendola. L'inaspettato fuoriprogramma è avvenuto durante il “Miss Mato Grosso Gay 2023”, appena letto il verdetto che ha incoronato una delle due concorrenti rimaste in gara: Emannuelly Belini. Sfuma il sogno di Nathally Becker, che non ha nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta: il suo compagno sale sul palco e contesta il risultato, fa a pezzi il premio, e la trascina per un braccio. Festa rovinata. Nei giorni successivi, l'organizzazione ha condannato l'episodio.