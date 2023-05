Congo. Ecatombe in Sud Kivu: centinaia di morti e migliaia di dispersi nelle alluvioni

Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito la regione orientale della Repubblica Democratica del Congo sta assumendo i contorni di una vera e propria tragedia.

Le autorità locali hanno annunciato che più di 5.000 persone risultano disperse mentre le vittime accertate sono già almeno 411.

La settimana scorsa piogge torrenziali hanno causato lo straripamento dei fiumi innescando frane che hanno spazzato via le case nei villaggi di Bushushu e Nyamukub i.

Visitando la zona disastrata, Thomas Bakenge, il capo dell'amministrazione regionale del territorio di Kalehe ha confermato che mancano all’appello 5.525 persone.

Le inondazioni hanno colpito proprio nel giorno in cui a Bushushu si tiene il mercato settimanale e molte persone provenienti dalla regione si erano fermate per la notte nel villaggio quando è venuta giù la colata di acqua e fango.

Da giorni i soccorritori scavano a mani nude per recuperare i corpi delle vittime e nella speranza, sempre più flebile, di trovare sopravvissuti.

Gli operatori della Croce Rossa hanno detto che il lavoro procede a rilento, a causa della mancanza di attrezzature adeguate.

Asuza Chantal, 62 anni, è sopravvissuta insieme al marito e ai due figli ma ha perso due nipoti nel disastro: "Stiamo soffrendo qui", ha detto ad Associated Press fuori dalla sua tenda di fortuna. L’alluvione le ha portato via tutto, “Abbiamo bisogno di aiuto”.

Un sos rilanciato da Medici Senza Frontiere (MSF) che ha inviato una squadra d'emergenza nelle aree colpite.

''La situazione in varie località del territorio di Kalehe è catastrofica a seguito delle devastanti inondazioni e frane che hanno colpito quest'area della provincia del Sud Kivu tra il 4 e il 5 maggio. La calamità si è abbattuta durante la notte e, poiché il giovedì si tiene il mercato settimanale, la popolazione di Bushushu era il doppio del solito", ha detto Ulrich Crepin Namfeibona, coordinatore per l'emergenza di MSF nel Sud Kivu.

"Centinaia di persone sono morte, molte altre risultano disperse e circa 150 feriti sono già stati ricoverati in diverse strutture sanitarie. Alcuni villaggi sono stati completamente cancellati dalle inondazioni, comprese le case, i campi e il bestiame".

Infine, Namfeibona ha lanciato l'allarme per le condizioni sanitarie: "In seguito alle inondazioni è alto il rischio di malattie, come infezioni della pelle e malattie diarroiche, soprattutto in quest'area vicina al lago Kivu dove il colera è endemico. Ripari, cibo e altri beni di prima necessità sono urgentemente necessari per queste comunità che hanno perso tutto. Vediamo anche bambini che hanno perso i genitori e hanno bisogno di protezione''.