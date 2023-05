Conselice, l'idrovora Sabbadina in funzione per far defluire l'acqua dalle campagne

Le immagini aeree mostrano le campagne intorno all'idrovora Sabbadina di via Frascata, tra Lavezzola e Conselice, gestita dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. L'idrovora si era bloccata durante l'alluvione a causa della mancanza di elettricità ma è ora tornata in funzione per pompare l'acqua in modo da farla defluire dal paese allagato. In lontananza si notano l'azienda Unigrà, ancora sommersa e circondata dall'acqua e le falle poi rinforzate sul canale di bonifica della riva destra del Reno.