Contraerea ucraina respinge gli attacchi russi: la barriera di fuoco traccia il cielo di Kiev

Lingue di fuoco attraversano le nuvole fino a raggiungere l'obiettivo. Il cielo sopra Kiev è stato illuminato dai sistemi di difesa aerea entrati in azione per respingere gli attacchi missilistici russi. Le tracce di fuoco sono ben visibili a occhio nudo. Non solo la capitale: per tre ore le sirene hanno annunciato raid aerei in tutta l'Ucraina. Secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine “15 dei 18 missili lanciati dai russi sono stati distrutti”.

Nessuno tra quelli diretti a Kiev avrebbe colpito la città.