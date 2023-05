La morte dell'impreditore Marco Conforti, trovato nel bagaliaio della sua auto

Una morte sospetta, dicono gli investigatori, con poche certezze e molti interrogativi, quella di via Rovigo, a Torino. Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel bagagliaio di un’auto, nella sera di domenica. La Range Rover e il telefonino che c’era dentro appartengono a Marco Conforti, 56 anni, di Settimo Torinese, imprenditore nel settore delle scuole guida; l’ex moglie aveva denunciato la sua scomparsa giovedì scorso.

Con il gps la Digos lo ha individuato in una strada del quartiere Aurora. Il corpo sarà identificato ufficialmente con l’autopsia ma gli investigatori lasciano pochi dubbi all’ipotesi che non sia di Marco Conforti. Quell’auto parcheggiata malamente in via Rovigo con il muso verso il parcheggio non era passata inosservata, tra chi vive e lavora in quella strada. Ferma, nello stesso punto, per giorni, e da cui proveniva un forte odore.

Marco Conforti faceva parte del Consorzio Autoscuole Torino, che a sede a Settimo Torinese, e con il padre era a capo di diverse scuole guida nel Chivassese. L’ipotesi possa essere morto in circostanze sospette, forse violente, ha gettato nel tormento amici e familiari. Gli esiti dell’esame autoptico saranno il punto di svolta nelle indagini della Digos per conto della Procura.