Covid, Vaia: “E’ tempo di bilanci. Si riparte da ricerca, screening e prevenzione”

"Adesso che l'emergenza pandemica è ufficialmente finita, è tempo di bilanci. Ricordare è importante, soprattutto per non ripetere gli errori commessi”. Ad affermarlo è Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

“Sono stati tre anni duri, l’ospedale Spallanzani è stato riconosciuto a livello internazionale come baluardo contro la pandemia” ha ricordato Vaia.

A tre anni di distanza è il tempo di bilanci. “Quali sono gli errori da non ripetere mai più? Adesso è il tempo dell'analisi, serena ma severa. Ribadisco: dobbiamo fare tesoro di quello che è successo in idee, esperienza ed energia- ha sottolineato il direttore generale dello Spallanzani- è il momento di ripartire dalla ricerca, dagli screening saltati a causa dell'emergenza e dalla prevenzione".