Crolla un tratto dell’iconica scogliera: il faro resta in bilico sull'orlo del precipizio

Nonostante i ripetuti avvertimenti a causa dei recenti crolli, nelle ultime settimane frotte di turisti si sono avventurate lungo le fragili scogliere dell’East Sussex nel sud dell’Inghilterra, in particolare sulle Seven Sisters, vicino a Birling Gap.

La tentazione irresistibile di affacciarsi sull’orlo del precipizio e scattare una foto indimenticabile sta diventando troppo pericolosa a causa dell’erosione che minaccia le iconiche coste inglesi, avvertono le autorità locali.

In vista dell’afflusso di visitatori per il prossimo Bank Holiday Monday, Matt Pavitt della Guardia Costiera ha lanciato un avvertimento: "Ricordiamo a tutti di stare attenti. I segnali di pericolo sono lì per un motivo. Tenetevi lontani dal bordo della scogliera e dalla base delle scogliere quando siete in spiaggia. Non rischiate di andare sul bordo per scattarvi un selfie: nessuna fotografia vale la pena di rischiare la vita".

Le immagini mostrano lo strapiombo di circa 160 metri vicino all'iconico faro di Belle Tout, nel Sussex, che ormai si trova sul bordo della scogliera.

I massi sulla spiaggia in fondo sono il segno di una frana avvenuta negli ultimi giorni, ha dichiarato a Milo Boyd del Mirror, l'autore del filmato.