Dal satellite il momento in cui il ciclone Mocha si abbatte sulle coste di Myanmar e Bangladesh

Le immagini satellitari mostrano l'imponente ciclone che rotea sopra il Golfo del Bengala prima di abbattersi sulle due nazioni dell'Asia meridionale.

Colpita in pieno la città portuale di Sittwe , capitale dello Stato birmano di Rakhine dove diversi quartieri sono finiti sott’acqua.

Circa 400.000 persone sono state evacuate in Myanmar e Bangladesh prima dell'arrivo del ciclone Mocha una delle tempeste più forti che abbiano colpito la regione negli ultimi anni.

Parzialmente risparmiati i vulnerabili insediamenti di Cox's Bazar in Bangladesh, dove vivono più di un milione di rifugiati Rohingya.

Le cifre dell’OCHA, l’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, dicono che nello Stato di Rakhine e nel nord-ovest del Paese circa 6 milioni di persone avevano già bisogno di assistenza umanitaria, mentre 1,2 milioni sono gli sfollati in seguito alla crisi umanitaria provocata dalla repressione militare in Myanmar nel 2017.

Le immagini satellitari sono state fornite da fornite da CIRACSU & JMA/JAXA / CIRA/CSU & EUMETSAT.

Nel maggio 2008, il Myanmar fu investito dal ciclone Nargis che provocò la devastazione nelle aree popolate intorno al delta del fiume Irrawaddy. Le vittime furono almeno 138.000 persone e decine di migliaia di case e altri edifici furono spazzati via.

Roxy Mathew Koll, scienziato del clima presso l'Istituto indiano di meteorologia tropicale di Pune, ha dichiarato ad Associated Press che i cicloni nel Golfo del Bengala stanno diventando sempre più frequenti e più intensi, in parte a causa del cambiamento climatico.

Secondo la maggioranza degli scienziati del clima i cicloni riescono ora a mantenere la loro energia per più giorni.

Il ciclone Amphan, che ha colpito l'India orientale e il Bangladesh nel 2020 con raffiche di vento fino a 260 chilometri orari, dopo aver toccato terra, ha continuato a viaggiare sulla terraferma per diversi giorni provocando gravi danni e 118 morti.

"Finché gli oceani sono caldi e i venti sono favorevoli, i cicloni manterranno la loro intensità per un periodo più lungo", spiega Koll.

I cicloni tropicali, che in altre regioni sono chiamati uragani o tifoni, sono tra i disastri naturali più devastanti al mondo quando colpiscono zone costiere densamente popolate.