Damiano dei Måneskin si tinge i capelli per la Roma: “Sto facendo una cosa stupida?”

Damiano sarà a Budapest per assistere, dalle tribune della Puskás Aréna, alla finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Per l'occasione il frontman dei Måneskin, che non ha mai fatto mistero della sua fede calcistica, ha scelto di tingersi i capelli. Il cantante ha svelato sui social il nuovo look ironizzando sulla scelta: “Sto facendo una cosa stupida?”, si domanda rispondendosi: “Sì”. Poi chiede umilmente scusa “a tutti i parrucchieri d'Italia”. Intanto, la Roma potrebbe fare la storia. Dopo aver disputato 14 partite è il momento della finale. Mancano poche ore dal fischio d'inizio, ore 21, quando gli uomini di José Mourinho affronteranno gli spagnoli che guidano l'albo d'oro della competizione, vinta per ben sei volte di cui quattro solo nell'ultimo decennio.