Delhi, la discussione e il brutale omicidio della fidanzata di 16 anni sotto gli occhi dei passanti

Qualcuno prova a fermarlo, ma la furia del ragazzo è indomabile. Lo scioccante e brutale omicidio di una ragazza di 16 anni avviene sotto gli occhi dei passanti, nella zona di Shahbad Dairy a Delhi. Il ventenne, arrestato, pugnala e finisce la sua fidanzata Sakshi di 16 anni. Almeno venti colpi prima di sferrarle un colpo mortale alla testa con una pietra. Immagini, riprese da una telecamera a circuito chiuso, che hanno scioccato l'India. L'indignazione e la preoccupazione, per il brutale omicidio, è stata manifestata anche dal primo ministro della capitale Arvind Kejriwal, che ha chiesto un'azione immediata volta a garantire la sicurezza per i residenti con maggiore riguardo per le donne.