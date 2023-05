Senegal, la lotta politica si fa violenta

Disordini, scontri armati, incendi e barricate nel centro della capitale senegalese Dakar.

La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti, che a loro volta hanno dato fuoco ad alcune auto e a un edificio governativo in uno scenario di caos e violenza.

E' solo l'ultimo episodio di una lunga tensione politica, innescata dalla probabile intenzione del presidente Macky Sall di presentarsi per un terzo mandato a febbraio 2024 - vietato dalla Costituzione - e dalle mosse della magistratura contro il rivale di opposizione Ousmane Sonko, che parla di persecuzione giudiziaria a fini politici. Sonko ha un forte appoggio da parte dei giovani, ma deve fronteggiare le accuse di stupro da parte di una donna e l'indignazione che queste hanno suscitato, oltre a una possibile condanna a 10 anni di carcere.

Il Senegal è uno dei paesi più stabili e dalla democrazia meglio consolidata del continente africano, ma le tensioni politiche sono sempre più accese e rischiano di far vacillare anche il quadro istituzionale. Gli analisti mettono in collegamento questo scontro di potere con la scoperta di giacimenti di petrolio e gas: una ricchezza che può facilmente trasformarsi in una maledizione, specie a queste latitudini.