Divorato da un coccodrillo un pescatore scomparso in Australia

I resti Kevin Darmody, 65 anni, l’uomo scomparso durante una battuta di pesca in acque infestate da coccodrilli nel Queensland in Australia sono stati trovati all'interno di uno dei due coccodrilli, uno di oltre quattro metri e l'altro di quasi tre, abbattuti in un secondo momento dai ranger australiani.

La polizia ha fornito i dettagli della macabra storia. Sabato scorso, l’uomo si è unito a un gruppo di pescatori del posto nell'estremo nord del Queensland.

Prima di iniziare la battuta di pesca il gruppo ha allontanato un coccodrillo. Gli altri pescatori hanno raccontato di non aver assistito all’attacco ma di aver sentito l’uomo "urlare, gridare forte, e poi un grande spruzzo d'acqua".

Lunedì i ranger hanno ucciso a colpi di fucile due coccodrilli a circa un chilometro e mezzo di distanza da Kennedy Bend, all'interno del Lakefield National Park dove era scomparso il signor Darmody che era un pescatore esperto.

Un “tragico finale”, ha detto Mark Henderson, ispettore di polizia di Cairns. Gli esami forensi sui due rettili "hanno identificato, purtroppo, i resti dell'uomo scomparso". Secondo la polizia entrambi i coccodrilli hanno attaccato il signor Darmody, ma i resti sono stati trovati solo in uno di essi.

I coccodrilli sono comuni nel nord tropicale dell'Australia anche se gli attacchi sono piuttosto rari. Questo incidente è il tredicesimo attacco mortale nel Queensland dal 1985.

Da quando è stata vietata la caccia nel 1974, la popolazione di coccodrilli del Queensland è passata da circa 5.000 animali ai circa 30.000 attuali.

Il Queensland "è il paese dei coccodrilli" dice Michael Joyce, responsabile della fauna selvatica della regione. "Se siete in acqua e soprattutto se vi trovate a Lakefield, che è specificamente designato come (sito per la) protezione dei coccodrilli, ci si deve aspettare di vedere coccodrilli in quelle acque”.