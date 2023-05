Dopo 33 anni da Maradona, Napoli campione d'Italia: i fuochi d'artificio illuminano il golfo

Il fischio finale ed esplode la festa, tanto attesa: sugli spalti dello stadio partenopeo, che ora porta il nome di Maradona, dove più di 50.000 tifosi si erano dati appuntamento per seguire la partita su dieci schermi giganti, e in città dove i fuochi d'artificio hanno illuminato il golfo di Napoli. Bandiere, cori, striscioni si sono uniti a trombette e fumogeni: Piazza del Plebiscito, il Lungomare, i Quartieri Spagnoli sono stati presi d'assalto dal popolo in festa che aspettava da 33 anni. Più che a Capodanno, più che a Carnevale, i luoghi simbolo della città sono gremiti di tifosi di tutte le età.