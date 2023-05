Standing ovation per Michael Douglas premiato con la Palma d'Oro onoraria

Standing ovation a Cannes per Michael Douglas, che questa sera ha ricevuto, durante la cerimonia di apertura del Festival, la Palma d'Oro onoraria. Il 76enne attore era accompagnato dalla moglie, l'attrice Catherine Zeta-Jones, e dalla loro figlia Carys. Douglas ha ricevuto il premio dalle mani di Uma Thurman. “Ci sono centinaia di festival in tutto il mondo, ma c'è solo un Cannes. Questo festival ha 76 anni e io ne ho ancora di più", ha dichiarato. L'attore ha evocato, tra gli altri ricordi, le cene tra Frank Sinatra, Gregory Peck e suo padre, Kirk. "Un esempio. Per il pubblico era un'icona, un Superman. Per me è stato un padre. La sua incredibile resistenza, forza e duro lavoro sono stati ammirevoli”, ha commentato, commosso.