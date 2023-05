Drone mostra la distruzione di Bakhmut: video di palazzi inceneriti, fumo e una distesa di rovine

Le riprese dall'alto di un drone che mostra la città ucraina dell'Est praticamente distrutta: è Bakhmut, nel video i palazzi inceneriti, pennacchi di fumo si alzano verso il cielo, in una distesa di rovine.

Le unità ucraine della città, sono sotto "costante" bombardamento dei russi e non c'è alcuna prova della mancanza di munizioni denunciata dal capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Lo ha denunciato Ihor Shepetin, comandante di un battaglione ucraino impegnato nella difesa della città dell'est del Paese: "Il nemico sta cercando di portare a termine questi attacchi 24 ore su 24, 7 giorni su 7... Non abbiamo notato che hanno una carenza di munizioni, come sostengono. Penso che sia il contrario. L'intensità dei bombardamenti sta solo aumentando". Secondo il comandante, le accuse di Prigozhin dei giorni scorsi ai vertici militari russi sono solo un tentativo di "fuorviare" l'esercito ucraino davanti alle "enormi perdite" nelle fila dei mercenari. "Penso che il nemico sia già disperato. Sta usando tutti i mezzi a sua disposizione per cercare di cacciare le nostre forze di difesa da Bakhmut. Ma il nemico non ci sta riuscendo e non ci riuscirà", ha detto Shepetin, aggiungendo che gli ucraini non rischiano di essere accerchiati e, pur avendo "qualche problema logistico", sono ancora in grado di evacuare i feriti e di ricevere rifornimenti di munizioni. In un'altra intervista alla tv ucraina, Serhii Cherevatyi, portavoce di un raggruppamento orientale delle Forze armate ucraine, ha concordato che "ai russi non mancano le munizione, queste non è assolutamente vero". Secondo Cherevatyi, le posizioni ucraine sono state bombardate oltre 400 volte nelle ultime 24 ore e le truppe nemiche usano "oltre 25mila colpi al giorno" in media intorno a Bakhmut, Lyman e Kupyansk.