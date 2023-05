Drone ucraino contro la nave russa nel Mar Nero: il nuovo filmato diffuso dal consigliere di Kiev

Stando alle immagini uno dei droni marini si sarebbe avvicinato alla nave russa Ivan Khurs, ma non è chiaro se poi sia riuscito a colpirla. Il video diffuso da Anton Gerashchenko, consigliere del Ministero degli Interni ucraino, alimenta il mistero su possibili danni all'imbarcazione spia. “La nave continua a svolgere le sue funzioni (dice Mosca, ndr) senza menzionare il suo stato. Sembra che il terzo drone sia riuscito a danneggiare la nave?”, scrive Gerashchenko. Una “prova” - di fatto non completa considerando che il filmato si interrompe - che in qualche modo smentirebbe le dichiarazioni dei russi fatte nei giorni scorsi: “La nave della marina russa ‘Ivan Khurs’ è stata attaccata ‘senza successo’ da tre droni marini ‘ucraini’ mentre si avvicinava allo Stretto del Bosforo”.