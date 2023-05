Ejsk, Russia, si fa esplodere in auto prima di venire arrestato, il video

I canali Telegram stanno diffondendo il video di questo uomo che nella città di Ejsk ha preferito farsi saltare in aria dentro la sua vettura piuttosto che farsi arrestare. La polizia, o secondo altre fonti le forze speciali, lo stava inseguendo fino a che non è riuscita in qualche modo a bloccarlo. L'uomo, esortato dalle forze dell'ordine a scendere dall'auto si è rifiutato avvertendo che si sarebbe fatto esplodere. Evidentemente si è visto in trappola ed ha deciso di compiere questo ultimo disperato gesto. Gli agenti non hanno riportato gravi ferite. Tutta la scena è stata ripresa da un residente della città da dietro le sue finestre.