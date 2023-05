Eliminati i Piqued Jacks: San Marino ancora una volta fuori dalla finale dell'Eurovision

Nella seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023, i Piqued Jacks, band pistoiese che ha rappresentato San Marino a Liverpool, non sono riusciti a conquistare un posto nella finale di sabato, dove per l'Italia sarà in gara Marco Mengoni con “Due vite”. La canzone “Like an animal” non ha convinto facendo segnare un nuovo trend negativo di partecipazione.

Nelle tredici precedenti edizioni in cui San Marino ha preso parte alla competizione canora, l'impresa di accedere alla finale è riuscita solo tre volte: nel 2014 con Valentina Monetta a Copenaghen, nel 2019 a Tel Aviv con Serhat e nel 2021 a Rotterdam con Senhit. Neppure Achille Lauro, lo scorso anno in gara con “Stripper”, era riuscito a strappare l'accesso alla finale di Torino.

Il quartetto indie-rock toscano - composto da E-King (voce), Majic-o (chitarra), Holy-Hargot (batteria), Little Ladle (basso)- ha all'attivo quattro album ed è stato gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar, The Boomtown Rats e Marlene Kuntz.