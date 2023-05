Alluvione, il presidente dell'Emilia-Romagna, Bonaccini: "Servirà anche un decreto ricostruzione"

"Ci sarà il tema della ricostruzione, prendiamoci il tempo che serve, questo è un primo decreto e ne servirà uno vero e proprio per la ricostruzione. Noi abbiamo bisogno di norme e procedure speditive, di semplificazione per garantire una capacità di intervento adeguata al bisogno di una ricostruzione che vada fatta bene, nel pieno rispetto della legalità ma anche della rapidità". Così il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in occasione dell'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, visiterà giovedì le zone alluvionate, ha detto Bonaccini.

“Sul Pnrr noi non vogliamo che cambi alcunché, ma solo capire quali sono gli strumenti per attivare al meglio le procedure o le risorse già ottenute da poter mettere in campo”, ha detto Bonaccini.