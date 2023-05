Cesena, il salvataggio di una donna di 96 anni e del figlio disabile

C'è anche un'anziana di 96 anni tra le persona salvate dai volontari trentini in missione in Emilia. La donna è stata portata in salvo con i gommoni dai vigili del fuoco che continueranno le operazioni fino a sabato, mentre una parte della colonna mobile ha fatto rientro in Trentino.

Tra i volti delle decine di persone messe in salvo in questi giorni dagli operatori trentini, rimarrà nel cuore dei soccorritori il sorriso della donna più anziana, residente con il figlio disabile alla periferia di Cesena. Ne ha dato notizia la Provincia di Trento in una nota. L'abitazione dei due era circondata da un metro d'acqua e madre e figlio sono stati trasportati in una struttura per anziani a bordo dell'imbarcazione.