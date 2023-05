Esplosione in una fonderia: cinque feriti a Casalbuttano

L'esplosione di un macchinario all'interno della Trade Broker di Casalbuttano (Cremona) ha investito e ferito cinque operai, di cui uno rimasto ustionato in modo grave. L'incidente è successo poco dopo le 15 quando è scoppiata la bombola utilizzata per portare in pressione il macchinario per la presso-fusione dell'alluminio. La deflagrazione ha interessato anche alcune tubature e l'olio incandescente, insieme a pezzi metallici, ha ferito i cinque impegnati in un lavoro nelle vicinanze. Sul posto è intervenuto personale dell'118 con vigili del fuoco, carabinieri di Casalbuttano e ispettori dell'Ats Val Padana. Il ferito più grave, un italiano di 48 anni residente nel Bresciano, è andato a Milano in eliambulanza al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda. Con l'elisoccorso sono stati trasportati in codice giallo a Parma un italiano di 67 anni e un indiano di 38, entrambi residenti nel Cremonese. Meno gravi altri due operai indiani di 39 e 39 anni.

L'azienda, su disposizione del magistrato che coordina le indagini, è stata messa temporaneamente sotto sequestro per consentire tutte le indagini del caso: il primo sopralluogo, con raccolta di elementi utili e di testimonianze, è terminato solointorno alle 20 ed è probabile che nuove verifiche vengano effettuate domani. Sul posto anche il sindaco del paese, Gian Pietro Garoli. "Ero fuori con il cane - ha raccontato il primo cittadino - quando ho sentito scoppi successivi, uno ravvicinato all'altro, simili a quelli dei fuochi artificiali. Quando ho saputo ho raggiunto l'azienda, che si trova sul territorio da circa dieci anni e che fonde alluminio per trasformarlo in oggettistica minuta. Non si erano mai verificati incidenti prima di oggi".