Esplosione a Milano, vetture e palazzi in fiamme

Sarebbero state le bombole di ossigeno che erano a bordo di un furgone o di un veicolo parcheggiato a fianco ad innescare l'esplosione avvenuta stamani in centro a Milano, fra via Pier Lombardo e via Vasari. L'incendio ha coinvolto i veicoli in sosta, un edificio e una scuola materna che sono stati evacuati.