Eurovision 2023, Mengoni: La vittoria non è il primo posto, ma è essere qui dopo 10 anni"

Gabriele Corsi e Mara Maionchi, i conduttori italiani dell'Eurovision Song Contest 2023 incontrano Marco Mengoni al termine della sua esibizione per farsi raccontare l'emozione che ha provato sul palco di Liverpool.

"Sono molto tranquillo, qualunque sia la posizione è comunque bello. Sono già uscite le mie date in Europa, c'è molto fermento e queste sono le vere vittorie, andare a condividere con tutti il proprio lavoro". A dirlo Marco Mengoni, che commenta la sua partecipazione all'Eurovision nel corso della finale a Liverpool.

"La vittoria non è al primo posto per me. Essere nella città dei Beatles, non potevo chiedere di meglio, è un regalo dopo 13 anni di carriera incredibile", aggiunge.