Eurovision, ecco chi ha vinto la seconda semifinale: l'attesa tra i commenti dissacranti di Maionchi

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest di Liverpool ha premiato Albania, Cipro, Estonia, Belgio, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia e Slovenia. Eliminati i Piqued Jacks , il gruppo indie-rock toscano che gareggiava in rappresentanza di San Marino.

Questi Paesi si uniranno a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito e l'Italia. Gli artisti che si sono guadagnati la finale sono: Brunette, in gara per l'Armenia con “Future Lover”, Alika, estone, che ha cantato “Bridges”, Gustaph che in rappresentanza del Belgio ha cantato “Because of You”, il cipriota Andrew Lambrou che ha cantato “Break a Broken Hear”, Blanka per la Polonia ha cantato “Solo”, Joker Out, in gara per la Slovenia con “Carpe diem”, le austriache Teya & Salena con “Who the Hell Is Edgar?”, per l'Albania Albina & Familja Kelmendi con “Duje”, Monika Linkyt per la Lituania con “Stay” e gli autraliani Voyager con “Promise”.

Sabato dunque protagonista l'Italia, non solo per il ritorno, dieci anni dopo, di Marco Mengoni all'Eurovision, ma anche per l'atteso tributo di Mahmood ai Beatles.