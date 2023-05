Fiorello fa ironia con Roberto Sergio: “Nostro studio garage del nuovo ad Rai”. E lui risponde

Il giorno prima lo aveva nominato in merito alla “questione Amadeus”, il giorno dopo Fiorello ha scherzato ancora con lui: “Sembra che Roberto Sergio, che abita proprio qui, al primo piano di via Asiago - legge sui quotidiani nuovo Ad Rai, mentre Giampaolo Rossi nuovo Direttore Generale - stia già provvedendo a far diventare questo glass il suo garage. La gente deve sapere che se non ci vede più in onda è perché lui ha due macchine: una la metterà qui, dentro il nostro studio, e l'altra al Teatro Delle Vittorie”.

Passano poco minuti e Roberto Sergio risponde con un messaggio durante la diretta televisiva. Biggio, la spalla di Fiorello, si accorge del messaggio e lo segnala. Il comico siciliano legge: “Cosa stai dicendo? Ma quale garage? Amadeus rimane, lo dice proprio qua” mostrando per un attimo lo smartphone in favore di telecamera per poi aggiungere “Non posso far vedere altro perché è proprio lui”.

Già nella puntata del 9 maggio, il comico si era lanciato in una crociata in favore del suo amico conduttore: “Pippo Baudo e Amadeus sono stati i più grandi direttori artistici di Sanremo”, dichiarazioni arrivate all'ombra delle dimissione di Carlo Fuortes, da amministratore delegato Rai, e in risposta ai rumor sul possibile ridimensionamento di Amadeus che avrebbe perso il ruolo di “direttore artistico” di Sanremo pur mantenendo il ruolo da conduttore.