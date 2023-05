Fiorello si commuove in diretta a Viva Rai2! per gli auguri speciali della figlia Angelica

Grande festa dal glass di Viva Rai2! in una mattinata piena di emozioni per Rosario Fiorello che oggi compie gli anni. Alle prime luci dell'alba arriva la dedica speciale della figlia Angelica che, a sorpresa, dal tetto del Glass di Via Asiago, suona e canta per la prima volta in pubblico una dolcissima versione di “Io vagabondo”, lasciando lo showman commosso e senza parole.