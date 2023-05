Fitto ai microfoni di Rainews da Trento: "Stiamo lavorando in modo positivo con l'Unione europea"

Sul Pnrr in Italia c'è “un dibattito un po' troppo isterico”, con polemiche politiche “un po' surreali”. Lo ha sottolineato Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il Pnrr, nel corso del Festival dell'Economia di Trento. “Ogni singola domanda apre un dibattito che non serve a nessuno in questo momento. Il governo è al lavoro per la modifica del Pnrr così come lo sono gli altri governi”.

Sulle modifiche, ha spiegato Fitto, “abbiamo avuto diversi incontri bilaterali con ogni ministro, in un clima di assoluta e positiva collaborazione. La settimana scorsa è stata inviata una lettera a ogni ministero per completare questa fase. Non c'è nessun termine di scadenza obbligatorio, è una fase di lavoro e chiaramente le differenze non le fanno i rapporti, che sono ottimi con tutti, ma le dimensioni delle risorse assegnate a ogni singolo ministero”.

Inoltre, sulla revisione del Pnrr, “siamo nei termini, bisogna fare velocemente ma non in fretta, che è pericoloso”, ha aggiunto il ministro, precisando che “parlare di ritardi lo trovo abbastanza singolare. Solo quattro Paesi europei hanno presentato ufficialmente il loro piano Pnrr aggiornato”, ha ribadito Fitto.

Con il commissario Paolo Gentiloni “ci sentiamo spesso, c'è una ottima collaborazione”; con l'Europa “non mi sembra che ci sia una questione collegata al nostro Paese”. Infine, aggiunge Fitto, “con la Commissione stiamo lavorando in modo positivo sull'assessment, sulla terza rata, io sono fiducioso. Facciamo entrare anche il dibattito italiano in questo quadro europeo”.