A Fontanelice frane ovunque: il terreno davanti casa scompare

E' martoriato dalle frane il territorio di Fontanelice, in provincia di Bologna, dopo le precipitazioni alluvionali che hanno interessato la zona a inizio maggio. E ora tanta altra pioggia si potrebbe abbattere nelle prossime ore.

Questo gruppo di case in zona Fornione è a rischio. I camion continuano a scaricare massi per cercare di rinforzare il pendio. Le immagini dal drone