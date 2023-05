A Fontanelice una casa scompare travolta dalla frana

Il drone in volo nella zona tra Fontanelice e Casola Valsenio non può che soffermarsi su questo vasto movimento franoso che coinvolge un intero versante della collina che fa da divisorio tra la provincia di Bologna e quella di Ravenna. L'intero pendio è divorato dalle frane.

Lo smottamento, avvenuto dopo le precipitazioni alluvionali dello scorso 2 maggio, ha provocato il crollo di una casa in cui è morta una persona. Anche la strada è stata spazzata via.

Ora la preoccupazione in queste zone è alta in vista della nuova fase di maltempo prevista per oggi e domani. Alcuni modelli meteo ipotizzano picchi precipitativi anche superiori ai 200-250mm, una soglia altissima e maggiore anche rispetto all'evento di due settimane fa. E questo territorio difficilmente potrà reggere con simili precipitazioni: il rischio è di nuove esondazioni e nuovi movimenti franosi.