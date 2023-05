Forlì, l'epicentro dell'alluvione - Video

La situazione a Forlì è "critica malgrado la tregua meteo". E' quanto spiegato dal sindaco della città, Gian Luca Zattini, in un'intervista al Corriere della Sera. "Ci sono allagamenti dovuti agli straripamenti dei canali emiliano-romagnoli e di alcuni scoli cittadini. Martedì notte è stato drammatico con i nostri tre fiumi che hanno raggiunto, in contemporanea, il livello massimo di piena della loro storia. La furia enorme ha travolto tutto e tutti: alcuni nostri quartieri sono sommersi da metri d'acqua", ha spiegato. A preoccupare di più sono "le campagne". "Si stanno progressivamente allagando ma speriamo che non accada più nulla di tragico", ha detto il sindaco che spera non ci siano più vittime. "Sono già tre ed è il dolore più grande per un sindaco e per tutti i forlivesi. Invito chi abita in campagna alla massima allerta. Diamoci una mano e tuteliamo le vite, senza mai rischiare: i danni alle proprietà sono incalcolabili ma si possono ricomprare, le vite no", ha precisato Zattini. Il sindaco ha comunque una certezza: "Ci rialzeremo malgrado questa tragedia immane. Abbiamo superato le guerre mondiali e supereremo anche questa tragedia immane. Fra qualche tempo ripenseremo a questi giorni come a un brutto incubo. Da dimenticare", ha concluso.