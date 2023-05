"Fortezza Bakhmut", la telecamera dei soldati ucraini ranicchiati in trincea: colpi dell'artiglieria

Un lungo filmato mostra la vita in trincea di un gruppo di soldati ucraini, tra fango, i forti rumori dei colpi dell'artiglieria, i visi a tratti spaventati e concentrati per sopravvivere. Nel post: "E' così ogni giorno..intensi bombardamenti, controllando quanto sono lontani i loro soldati".

Il video viene chiamato "Fortezza Bakhmut", e sarebbe stato realizzato con la telecamera dei militari di Kiev ranicchiati in trincea.

I russi avrebbero fissato un'altra "scadenza" per l'occupazione di Bakhmut: il 9 maggio. È quanto riferisce Rbc-Ucraina, citando una fonte ben informata. Presumibilmente, il presidente russo Vladimir Putin "vuole annunciare con una nota vittoriosa la fine della guerra, così da poter affermane che "tutti gli obiettivi della cosiddetta operazione speciale sono stati raggiunti e l'esercito ucraino è stato sconfitto".

Diversa la versione ucraina, "nonostante abbiano riportato diverse vittorie, le forze armate russe non riescono a prendere ilcontrollo della città", così ha scritto su Telegram la vice ministra ucraina della Difesa Anna Malyar: "Il nemico continua ad attaccare in direzione di Bakhmut, i feroci combattimenti continuano anche nella stessa città. Il nemico non riesce a prendere il controllo, nonostante abbia gettato tutte le sue risorse nella battaglia e abbia avuto un certo successo" ha dichiarato Malyar.