Francesca: "Ho affrontato il tumore con l'amore di mia madre. La ricerca? È la mia seconda mamma"

Francesca è una ragazza solare, è originaria di Bergamo ma vive a Torino da diversi anni. Nel giugno del 2021 inizia ad avvertire una forte tachicardia, si reca al pronto soccorso e, dopo una serie di esami, arriva una diagnosi che non lascia scampo: un linfoma di Hodgkin.

Affrontare un cancro non è mai semplice e farlo nel pieno isolamento in cui è costretta a causa della pandemia non migliora la situazione.

Al suo fianco, dal primo istante e lungo tutto il percorso c’è la mamma Antonella che, passo dopo passo, la sostiene con amore e non le fa mai perdere la speranza, la forza e la sprona ad andare avanti e ad affrontare la battaglia.

“La diagnosi di cancro ha scardinato i pilastri della mia esistenza, il cancro toglie molto ma insegna anche tanto, la forza del sostegno della condivisione dell’aiuto reciproco” afferma Francesca.

“La mia mamma è stato un porto sicuro, un’ancora di salvezza a cui mi sono aggrappata con tutte le mie forze” racconta e aggiunge “La ricerca scientifica è come una seconda mamma, si prende cura dei pazienti perché vuole migliorare loro la vita, vuole far sì che scoprano prima di essere ammalati affinchè possano guarire con maggiori probabilità. Si occupa di loro nel migliore dei modi possibili, studiando la malattia che altrimenti non si potrebbe combattere”.

L'iniziativa dell'Airc

Nella giornata di oggi oltre ventimila volontari saranno nelle piazze italiane per distribuire l’Azalea della ricerca, a fronte di una donazione di 18 euro. Il ricavato andrà a sostenere il lavoro dei ricercatori di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più sicuri ed efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Insieme alla pianta verrà consegnata una guida che contiene informazioni su prevenzione e cura dei tumori, dal titolo “La forza delle donne”. È il messaggio che Airc vuole trasmettere con la campagna che prosegue per tutto il mese di maggio: la “forza” di chi affronta la diagnosi e la malattia, ma anche la forza che parte dalla ricerca e arriva alle pazienti, attraverso il sostegno delle persone che se ne prendono cura, familiari o amici.