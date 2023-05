Fumo dell'esplosione a Belgorod, video: attacco di droni contro edifici dell'Fsb e ministero russo

Continuano a circolare sui social video di attacchi in territorio russo al confine con l'Ucraina, a Belgorod, dove da ieri si sono scatenate le ipotesi sulla matrice dei blitz iniziati dal primo pomeriggio.

Nel filmato, diffuso nella notte, il fumo di una presunta esplosione, nei post viene descritto come un "attacco con droni contro edifici dell'Fsb e ministero interni russo".



Ieri notte, le autorità russe hanno iniziato ad evacuare con urgenza il sito di stoccaggio di armi nucleari di Belgorod-22 dopo l'incursione rivendicata dai ribelli russi nell'area. Lo ha annunciato Andrii Yussov, portavoce della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino.(Gur), citato da diversi organi di stampa, tra cui l'agenzia Ukrinform e l'emittente pubblica Suspilne."Anche l'impianto Belgorod-22 - un deposito di munizioni nucleari - viene evacuato dai russi. Non è lontano da Graivoron", ha detto durante una trasmissione del "telethon nazionale" lanciato per coprire ininterrottamente il conflitto.Il "panico" delle autorità russe, che si riflette anche nell'evacuazione dei civili, è manifesto, ha aggiunto il portavoce del Gur, le cui dichiarazioni non sono verificabili.