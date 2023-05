Raffaeli: “Dedico la medaglia all’Italia”. Il video del suo esercizio d'argento

Ecco il video della splendida esecuzione dell’esercizio con cui Sofia Raffaeli, con un totale di 129.550 punti, deve arrendersi solo alla bulgara Boryana Kaleyn (131.000), precedendo l'altra bulgara Stiliana Nikolova (129.500).



Un primato storico per la ritmica azzurra che si aggiunge all'oro iridato dello scorso anno vinto sempre da lei a Sofia, in Bulgaria. Prima d'ora nessuna individualista aveva conquistato una medaglia nel concorso generale europeo ma solo nelle finali di specialità.

"Dedico questa medaglia d'argento a tutta l'Italia”

"Sono felice della mia gara perché ho fatto tutti gli attrezzi senza errori ma so di non aver dato il massimo e per questo non sono soddisfatta, ho comunque una medaglia d'argento al collo che ripaga di tutto il lavoro fatto. Per strategia io e la mia allenatrice Julie abbiamo deciso di togliere qualche difficoltà, soprattutto alla palla, ma forse ho tolto un po' troppo. Bastava fare l'esercizio come in qualifica e magari sarebbe andata meglio, ma tutto fa esperienza e a questo Europeo ho capito tanto di me stessa. "Dedico questa medaglia d'argento a tutta l'Italia che crede in me”, ha concluso la 19enne marchigiana.