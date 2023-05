Giornalista francese morto in Ucraina amava gli animali: salva il riccio, lo cura. “Video toccante”

È morto nei dintorni di Časiv Jar, una località vicino a Bakhmut, a soli 32 anni. Amava raccontare la guerra e mostrava una particolare attenzione per gli animali. Ripresa da tutte le testate giornalistiche la foto che lo ritrae insieme a un gattino. Armand Soldin, inviato di guerra per France Presse, è stato omaggiato dall'associazione animalista ucraina con un video, che gli stessi volontari hanno definito “commovente”.

Sulla pagina Facebook di UAnimals si legge: “Il giornalista francese Armand Soldin e il suo team hanno trovato un riccio, indebolito, in una trincea. Lo hanno accudito dandogli da mangiare e bere fino a quando non è stato in grado di andare via sulle proprie zampe. Questo è un video toccante su come la cura può fare miracoli. Siamo grati a persone così meravigliose”.