Giro d'Italia, Evenepoel: "Indossare la maglia rosa sarà un sollievo per le prossime tre settimane"

"Sono davvero orgoglioso di scambiare l'iridata con la maglia rosa, è un grande onore. Indossarla ora è una sensazione straordinaria", commenta il ciclista belga Remco Evenepoel, della Soudal-QuickStep, vincitore della prima tappa del Giro d'Italia 2023, nell'intervista andata in onda su Rai 2. "Al Giro è sempre difficile portare la maglia di leader della generale, soprattutto con persone come Küng, fra i migliori cronometristi al mondo. Però sto migliorando, anno dopo anno, sono a un buon livello per fare qualcosa di grande, è un Giro lungo ma vincere la tappa e indossare la maglia rosa domani (domenica, Ndr) è davvero speciale, dobbiamo godercela e può davvero essere un sollievo per le prossime tre settimane".