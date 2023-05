Grande festa per Bobi: il cane più anziano del mondo ha compiuto 31 anni

Grande festa a Conqueiros, in Portogallo, per celebrare i 31 anni di Bobi, il cane più anziano del mondo con tanto di certificato del Guinness dei primati

Più di 100 persone, ballerini compresi, hanno partecipato al rinfresco in perfetto stile portoghese con generose portate di carne e pesci locali.

Bobi, che è un dolcissimo rafeiro do Alentejo e vive da sempre in questa piccola località a metà strada tra Lisbona e Porto, non si è tirato indietro.

Come racconta il proprietario, Leonel Costa, Bobi ha sempre mangiato il cibo di casa e il fattore che; secondo lui, ha contribuito di più alla sua longevità è "l'ambiente calmo e tranquillo" in cui ha sempre vissuto.

Per tutta la sua vita, Bobi ha girellato liberamente nei boschi dei dintorni. Mai incatenato o portato al guinzaglio, è un cane "molto socievole" e non si è mai sentito solo perché è cresciuto circondato da molti altri animali.

Costa ha posseduto diversi cani anziani in passato, tra cui la madre di Bobi, Gira, che ha vissuto fino a 18 anni.

A febbraio il Guinness dei primati lo ha riconosciuto come il cane più anziano del mondo.

La data di nascita di Bobi è stata confermata dal Servizio medico veterinario del Comune di Leiria, che ha registrato Bobi nel 1992. La sua età è stata verificata anche da una banca dati degli animali domestici del governo portoghese.

Alla sua veneranda età gli acciacchi si fanno inevitabilmente sentire. Ha difficoltà a camminare e preferisce stare a casa in giardino. La sua vista è peggiorata e, proprio come ci si aspetta da un cane anziano, dorme molto. Ma per il resto Bobi non ha grossi problemi di salute.

"Se solo Bobi potesse parlare... solo lui potrebbe spiegare come ha fatto a vivere tanto a lungo”, dice Costa, “È davvero unico”.