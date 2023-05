Guatemala: erutta il vulcano Fuego, oltre 1000 evacuati

Il vulcano Fuego, il più attivo dell'America centrale e vicino alla capitale guatemalteca, ha eruttato, provocando l'evacuazione preventiva di oltre mille persone.



L'eruzione è iniziata all'alba di giovedì e nel pomeriggio "1054 persone sono state evacuate" da cinque comunità vicine, ha detto in conferenza stampa il segretario esecutivo del Coordinatore per la Riduzione dei Disastri (Conred), O'scar Cossio.



Tuttavia, ha chiarito che il numero aumenterà perché gli sfollati di altre due comunità vicino devono ancora essere contati.



Cossio ha specificato che tutte le persone sono state trasferite in un impianto sportivo nel comune di Santa Lucia Cotzumalguapa, vicino al vulcano situato a 35 km a sud-ovest di Città del Guatemala, tra i dipartimenti di Escuintla, Chimaltenango e Sacatepequez.



Secondo i dati del Conred, l'ente preposto alla protezione civile, potrebbero essere circa 130mila le persone a rischio per la caduta di cenere.



Nel frattempo sono stati allestiti 13 rifugi in quattro comuni vicini, che possono accogliere circa 7.600 sfollati, ha detto ad AFP il portavoce di Conred Rodolfo Garcia.



Il Conred ha anche riferito che "la colonna eruttiva rimane ad un'altezza di 6.000 metri sul livello del mare, carica di abbondante cenere che si sposta verso ovest e sud-ovest, a piu' di 100 km di distanza".



Come misura preventiva, "è stata presa la decisione di sospendere il traffico veicolare" sulla rotta RN-14, ha affermato il viceministro delle comunicazioni (reti stradali), Carlos Figueroa, in una conferenza stampa.



Si tratta di una strada secondaria alle pendici del vulcano e collega diverse località con la città coloniale di Antigua, principale sito turistico del paese e Patrimonio dell'Umanita' dell'UNESCO dal 1979.



Le immagini diffuse dalla polizia stradale mostrano auto e moto ferme sulla strada per il rischio che possa essere investita dalla caduta di materiale vulcanico.



Lo scorso dicembre, un'eruzione del vulcano Fuego ha portato le autorità a chiudere l'aeroporto della capitale e la stessa autostrada, ma l'attività vulcanica è cessata dopo poche ore.



Nel 2018 un'eruzione di Fuego aveva devastato la comunità di San Miguel Los Lotes a Escuintla e parte dell'autostrada a Sacatepequez, provocando 215 morti e un numero simile di dispersi.



Si ritiene che il vulcano sia il più attivo dell'America centrale da quando arrivarono i conquistatori spagnoli circa 500 anni fa. In Guatemala sono attivi anche i vulcani Santiaguito (a ovest) e Pacaya (al sud).