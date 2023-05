Hallstatt, il “paese di Frozen” che vuole bandire i selfie

Ad Hallstatt abitano 750 persone, ma le sue pittoresche case di legno con i tetti a spiovere e il profilo appuntito del suo campanile in riva al lago richiamano ogni anno quasi un milione di visitatori.

La comunità vive in pieno il paradosso tra la promozione dell’ospitalità e il tentativo di arginare gli effetti collaterali che inevitabilmente produce l’afflusso in massa dei turisti.

Hallstatt è una località protetta dall’Unesco come Patrimonio dell'Umanità per il suo paesaggio e la sua storia millenaria ma, più di recente, la popolarità del villaggio è aumentata in modo esponenziale per la somiglianza del suo panorama con lo scenario della serie dei film Frozen della Disney.

Una replica del paese è stata costruita nel Guangdong in Cina e il sindaco di Hallstatt non è voluto mancare alla cerimonia di inaugurazione.

Non sorprende che questa piccola perla sia diventata lo sfondo preferito dei selfie da postare sui social media.

Al ritorno in massa dei turisti dopo la tregua dovuta alla pandemia, l’amministrazione comunale ha dovuto fare i conti con le lamentele dei residenti e la scorsa settimana ha eretto delle barriere temporanee per ostruire parzialmente la vista e dissuadere i visitatori dall’affollare il “belvedere” più gettonato.

Le barriere sono state già tolte. Un funzionario del comune aveva riferito all’agenzia di stampa France Presse che la decisione sul loro mantenimento sarebbe stata presa in base al feedback.

Il sindaco Alexander Scheutz aveva dichiarato a un giornale locale che "l'unica cosa che potrebbe aiutare è che il punto preferito per le foto non sia più tale”.

Il compromesso tra gli interessi economici degli operatori turistici e la qualità della vita dei residenti è precario. Come riferisce BBC, il comune ha già da tempo fissato dei limiti per le auto e gli autobus, ma dice di raggiungere regolarmente il tutto esaurito di 450 auto e 54 autobus.

Tolte le barriere, il sindaco dice di voler affiggere uno striscione per ricordare ai turisti ci sono persone che vivono nella zona.