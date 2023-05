Hiv, Vaia: “Importante sensibilizzare i giovani sulle malattie sessualmente trasmesse”

“Nel corso della “Settimana Europea del Test”, all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma abbiamo visto quintuplicare la presenza di coloro che si sono sottoposti a screening per l’Hiv e altre malattie sessualmente trasmesse. Ciò grazie a una buonissima campagna di comunicazione, grazie anche alla stampa. In forza di ciò abbiamo avviato, d’intesa con il Ministero della Salute, una grande campagna di sensibilizzazione su questi temi, e cioè su Hiv e sulle malattie sessualmente trasmesse, rivolta prevalentemente ai giovani”.