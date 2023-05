Il batterista dei Queen Roger Taylor con Sam Ryder sul palco dell'Eurovision Song Contest 2023

C'è Sam Ryder, secondo classificato lo scorso anno per la Gran Bretagna, c'è un corpo di ballo composto da artisti portatori di handicap e normodotati, e poi c'è la leggenda Roger Taylor, il batterista dei Queen, a dare spinta al nuovo singolo “Mountain”. I musicisti si sono esibiti nel segmento denominato “Liverpool Songbook”, che presenta le star dell'Eurovision del passato. Lo stesso spazio che ha ospitato Mahmood con “Imagine” , il celebre brano di John Lennon. Già lo scorso anno Ryder ha avuto modo di esibirsi con Taylor al concerto tributo londinese dei Foo Fighters per il defunto batterista Taylor Hawkins. Eseguirono il successo dei Queen “Somebody To Love”.