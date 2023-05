Morto in Canada il cantante folk Gordon Lightfoot

Gordon Lightfoot, il leggendario cantautore canadese noto per le sue splendide canzoni folk come "The Wreck of the Edmund Fitzgerald", "Sundown" e "If You Could Read My Mind", è morto all'età di 84 anni il 1 maggio, come ha annunciato la sua famiglia. Lightfoot era stato ricoverato in ospedale a Toronto all'inizio di aprile a causa di problemi di salute, il che aveva portato alla cancellazione delle date del suo tour negli Stati Uniti e in Canada.

In Canada, Lightfoot era considerato una vera icona musicale e aveva ricevuto numerosi riconoscimenti . Nel 1986, è stato inserito nella Canadian Music Hall of Fame e nel 1997 ha ricevuto il Governor General's Performing Arts Award, la più alta onorificenza canadese per le arti dello spettacolo. Inoltre, ha ottenuto ben 13 Juno Awards in carriera in Canada su 29 nomination totali. Anche negli Stati Uniti, ha ottenuto quattro nomination ai Grammy, tra cui quella per la canzone dell'anno "The Wreck of the Edmund Fitzgerald".

Le canzoni di Lightfoot, con la loro melodia dolce e la capacità di mescolare folk, pop e country, sono diventate cover interpretate da molti grandi nomi della musica come Neil Young, Elvis Presley, Johnny Cash, Grateful Dead, Barbra Streisand, Jerry Lee Lewis ed Eric Clapton. Bob Dylan ha descritto la sua musica come qualcosa che fa sì che "ogni volta che ascolto una sua canzone, vorrei che durasse per sempre".

Lightfoot è diventato una figura di spicco nella scena folk canadese negli anni '60, prima di raggiungere il successo internazionale con il brano "If You Could Read My Mind" nel 1970. L'album "Summer Side of Life" (1971), "Don Quixote" (1972) e "Old Dan's Records" (1972) sono stati tutti grandi successi, ma è stata la title track di "Sundown" del 1974 ad essere diventata un disco d'oro.