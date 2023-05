Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin mostra i documenti di un cittadino Usa: "Morto a Bakhmut"

Un blogger militare pro-Cremlino, Alexander Simonov, ha pubblicato sul suo canale Telegram questo video girato di notte tra i mercenari del gruppo Wagner, durante un attacco dell'artiglieria ucraina. Il leader Yevgeny Prigozhin viene mostrato mentre ispeziona un corpo e, apparentemente, un documento di identificazione di un cittadino statunitense. Afferma che è morto a Bakhmut e aggiunge: "Lo consegneremo agli Stati Uniti d'America, lo metteremo in una bara, lo copriremo con la bandiera americana con rispetto perché non è morto nel suo letto come nonno, ma è morto in guerra e molto probabilmente è stata una degna morte, giusto?". Un soldato dice che l'uomo stava rispondendo al fuoco quando è morto. Prigozhin risponde: "Stava sparando, è morto in battaglia, quindi consegneremo i suoi documenti domani mattina e imballeremo tutto". La Cnn, che ha dato la notizia, scrive di non potere verificare l'autenticità dei documenti né confermare la nazionalità del corpo mostrato nel video. Washington non ha finora commentato.