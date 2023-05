Il carro armato è minuscolo, il soldato russo si muove a malapena: spara proiettili contro il nemico

Nel video sui social un tank di provenienza russa nelle fasi di una battaglia in una località imprecisata del fronte: ma il mezzo è così piccolo che il militare all'interno, sembra muoversi a fatica: carica il cannone con i proiettili e li fa esplodere contro il nemico.

Il fronte "mobile" (e indecifrabile) di Bakhmut

Intanto la guerra più sanguinosa si svolge sul campo, con le truppe schierate in combattimento nella martoriata città dell'Est. E' un fronte mobile quello di Bakhmut, difficile per entrambi gli schieramenti, dove la terza brigata delle forze armate di Kiev ha annunciato di essere avanzata di 2.600 metri durante l'assalto alle posizioni russe, uccidendo decine di soldati di Mosca, tra i quali mercenari Wagner, e facendo cinque prigionieri. Kiev non è disposta a cedere perché "la nostra missione è salvare il nostro Paese, la nostra indipendenza, il nostro popolo. Ci riprenderemo tutto", ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.