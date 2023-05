Il CEO di Warner Bros interrotto durante il discorso di laurea: “Paga i tuoi autori!”

L'amministratore delegato di Warner Bros Discovery, David Zaslav, è stato contestato dagli studenti quando è salito sul palco dell'Università di Boston per ritirare la laurea honoris causa e tenere il suo discorso.

La protesta degli studenti a sostegno dello sciopero degli sceneggiatori di cinema e tv si è svolta sia all’interno sia all’esterno del luogo dove si svolgeva la cerimonia di laurea.

La Writers Guild of America ha annunciato il picchetto quando l'Università di Boston ha comunicato la presenza di Zaslav.

Durante il discorso alcuni studenti hanno voltato le spalle al capo di uno dei più grandi studios di Hollywood innalzando cartelli polemici – “Chi ha scritto il tuo discorso? Chat-GPT?” - e gridando “Paga i tuoi autori!”

La Writers Guild of America è in sciopero da tre settimane, per chiedere una migliore retribuzione e contratti per gli sceneggiatori televisivi e cinematografici dopo che il sindacato non è riuscito a raggiungere un accordo con Walt Disney Co, Netflix Inc. e altre aziende del settore dei media.

Tra gli obiettivi anche salvaguardare il lavoro degli scrittori rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale nell'era della TV in streaming.

"Sono grato alla mia alma mater, l'Università di Boston, per avermi invitato a far parte della cerimonia odierna e per avermi conferito una laurea ad honorem e, come ho detto spesso, sono solidale con gli scrittori e spero che lo sciopero si risolva presto e in un modo in cui essi sentano di riconoscere il loro valore", ha detto Zaslav in una dichiarazione inviata via e-mail alla Reuters.